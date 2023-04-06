Шарапова (Зюзикова) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Зюзиков Пётр Павлов
Мать: Зюзикова Агафия Киреева
Бракосочетание
08.02.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
13.01.1887
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
05.06.1890
Сын: Шарапов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Рождение ребёнка
06.01.1892
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов
Смерть
Неизвестно