Шарапова (Зюзикова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапова (Зюзикова) Мария Петрова

Шарапова (Зюзикова) Мария Петрова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Зюзиков Пётр Павлов

Мать: Зюзикова Агафия Киреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1885

Сын: Шарапов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1887

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1890

Сын: Шарапов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1892

Сын: Шарапов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close