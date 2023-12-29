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Корсакова Марфа Васина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799

Сын: Корсаков Захар Гаврилов

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
1804

Сын: Корсаков Семён Гаврилов

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Корсакова) Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Корсакова) Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Корсакова) Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Рождение ребёнка
05.04.1821

Сын: Корсаков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров

Смерть
До 1850

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