Корсакова Марфа Васина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Корсакова) Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Корсакова) Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Корсаков Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Корсакова) Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Рождение ребёнка
05.04.1821
Отец ребёнка: Корсаков Гаврило Прохоров
Смерть
До 1850