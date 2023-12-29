Корсаков Иван Гаврилов
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения05.04.1821
Дата смерти01.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1821
Отец: Корсаков Гаврило Прохоров
Мать: Корсакова Марфа Васина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Корсаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова
Смерть
01.08.1875
Похороны
03.08.1875