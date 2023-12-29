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Корсаков Иван Гаврилов

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

05.04.1821

Дата смерти

01.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1821

Отец: Корсаков Гаврило Прохоров

Мать: Корсакова Марфа Васина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Корсаков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Корсаков Козма Иванов

Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Корсаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Федосья Иванова

Смерть
01.08.1875
Похороны
03.08.1875

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