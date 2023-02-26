Екатерина Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
05.06.1872

Муж: Пётр Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1873

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1874

Дочь: Варвара ст

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1876

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1877

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1879

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1880

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1883

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1887

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: Вера Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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