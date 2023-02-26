Екатерина Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1872
Муж: Пётр Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1873
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
30.11.1874
Дочь: Варвара ст
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
09.06.1876
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
22.10.1877
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
15.03.1879
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
16.06.1880
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
19.03.1883
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
06.06.1887
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: Вера Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно