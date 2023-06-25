Устинов Николай Михайлович
мужской, родился 1886, Москва, город федерального значения Москва
умер 1974
Супруги
Устинова (Шаховская) Мария Владимировна22.11.1897 г.р.
Дети
Устинов Михаил Николаевич17.11.1917 г.р.
Устинов Владимир Николаевич05.05.1919 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.?.1917
Рождение ребёнка
17.11.1917
Сын: Устинов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Устинов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Устинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна
г. Грасс, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Смерть
1974