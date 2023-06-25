Устинов Николай Михайлович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинов Николай Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1886, Москва, город федерального значения Москва

умер 1974

Супруги
Устинова (Шаховская) Мария Владимировна22.11.1897 г.р.
Дети
Устинов Михаил Николаевич17.11.1917 г.р.
Устинов Владимир Николаевич05.05.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
15.?.1917

Жена: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.1917

Сын: Устинов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Устинов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Устинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Устинова (Шаховская) Мария Владимировна

г. Грасс, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Смерть
1974

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