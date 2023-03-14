Котова (Лисина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Лисина) Анастасия Дмитриевна

Котова (Лисина) Анастасия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Лисин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Котов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Котов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Глазырина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Котов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Котов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Котов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович

Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close