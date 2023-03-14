Котова (Лисина) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Лисин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Глазырина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Котов Михаил Евграфович
Смерть
1919