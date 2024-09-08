Шачнев Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
09.11.1883 ст.
Никиты Сергеева Шачнева сын Иван Никитин 26 Василия Антипова Панжинского дочь-девица Настасья Васильевна 19
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Шачнева Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шачнева (Панжинская) Анастасия Васильевна
Бракосочетание
09.11.1902 ст.
Смерть
Неизвестно