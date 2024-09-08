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Шачнев Иван Никитич

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шачнев Никита Сергеевич

Мать: Шачнева (Сапожникова) Анастасия Ипполитовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1883 ст.

Жена: Шачнева (Панжинская) Анастасия Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Никиты Сергеева Шачнева сын Иван Никитин 26 Василия Антипова Панжинского дочь-девица Настасья Васильевна 19
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Шачнева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шачнева (Панжинская) Анастасия Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1902 ст.

Жена: Шачнева Евдокия Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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