Сысоева (Сысоева) Фекла Минти — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Сысоева) Фекла Минти

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сысоев Susoev Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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