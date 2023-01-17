Чевская Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь дьячка.
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чевская Мария Аполлинариевна
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Чевская Юлия Аполлинариевна
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чевская Таисья Аполлинарьевна
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Чевская Павла Аполлинариевна
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чевский Алексей Аполлинариевич
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Чевский Василий Аполлинариевич
Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович
Смерть
Неизвестно