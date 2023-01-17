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Чевская Александра Алексеевна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка.
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чевская Мария Аполлинариевна

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Чевская Юлия Аполлинариевна

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чевская Таисья Аполлинарьевна

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чевская Павла Аполлинариевна

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чевский Алексей Аполлинариевич

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чевский Василий Аполлинариевич

Отец ребёнка: Чевский Аполлинарий Самсонович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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