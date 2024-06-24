Куренкова (Конева) Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти01.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1897
Поручители по жениху Афанасий Лукин, Дмитрий Дмитриев Смокотнин Поручители по невесте Степан Иванов Куренков, Иван Дмитрие Карташев
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Куренков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
16.12.1898
Дочь: Куренкова Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1900
Дочь: Куренкова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1901
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
11.07.1902
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Куренкова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Куренков Александр Яковлев
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Куренкова Клавдия Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
09.01.1911
Дочь: Куренкова Клавдия Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Куренкова Елена Яковлева
Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович
Смерть
01.07.1915