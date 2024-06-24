Куренкова (Конева) Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Конева) Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

01.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Куренков Яков Семенович

Поручители по жениху Афанасий Лукин, Дмитрий Дмитриев Смокотнин Поручители по невесте Степан Иванов Куренков, Иван Дмитрие Карташев
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Куренков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
16.12.1898

Дочь: Куренкова Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
11.04.1900

Дочь: Куренкова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
03.05.1901

Сын: Куренков Николай Яковлев

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
11.07.1902

Сын: Куренков Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Куренкова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Куренков Александр Яковлев

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Куренкова Клавдия Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
09.01.1911

Дочь: Куренкова Клавдия Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Куренкова Елена Яковлева

Отец ребёнка: Куренков Яков Семенович

Смерть
01.07.1915

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