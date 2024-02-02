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Филиппов Леонид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1928

Дата смерти

14.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928

Отец: Филиппов Михаил Филиппович

Мать: Филиппова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
06.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
24.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Галина Анатольевна

Смерть
14.01.1970
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