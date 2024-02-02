Филиппов Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1928
Дата смерти14.01.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1928
Рождение ребёнка
06.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
24.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Галина Анатольевна
Смерть
14.01.1970