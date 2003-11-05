Филиппова (Рыжова) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1936
Дата смерти05.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936
Рождение ребёнка
06.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Леонид Михайлович
Смерть
05.11.2003