Филиппова (Рыжова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Рыжова) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1936

Дата смерти

05.11.2003

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

СГ
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Место
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Рождение
04.12.1936

Отец: Рыжов Анатолий Николаевич

Мать: Рыжова Анна Петровна 02.02.1906

Рождение ребёнка
06.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Леонид Михайлович

Смерть
05.11.2003
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