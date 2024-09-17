Зуева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1920
Дочь: (Зуева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
27.08.1922
Сын: Зуев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
13.11.1924
Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Смерть
Неизвестно