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Зуева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.07.1920

Дочь: (Зуева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
27.08.1922

Сын: Зуев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
13.11.1924

Сын: Зуев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зуев Василий Григорьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Смерть
Неизвестно

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