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Зуев Василий Григорьевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1892

Отец: Зуев Григорий Александрович

Мать: Зуева (Смирнова?) Александра Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 32
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Александра Михайловна

Крещение
19.07.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 32
Рождение ребёнка
24.07.1920

Дочь: (Зуева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
27.08.1922

Сын: Зуев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
13.11.1924

Сын: Зуев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Смерть
Неизвестно

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