Зуев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 32
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.07.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 32
Рождение ребёнка
24.07.1920
Дочь: (Зуева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
27.08.1922
Сын: Зуев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Рождение ребёнка
13.11.1924
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 22
Смерть
Неизвестно