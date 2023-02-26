Ирина Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Демидова

Ирина Демидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пётр Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

Рождение ребёнка
07.02.1801

Сын: Парфений Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Михайлов

д.Милеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Михайлов

Смерть
Неизвестно
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