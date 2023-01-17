Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Алексеевич

Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1802

Жена: Мария Александровна

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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