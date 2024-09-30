Койвистойнен (Раппу) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койвистойнен (Раппу) Екатерина Ивановна

Место рождения

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894

Отец: Раппу Иван Андреевич

Мать: не указана

Вайниково, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1922

Муж: Койвистойнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
26.11.1922

Сын: Койвистойнен Александр Иосифович

Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1924

Сын: Койвистойнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1926

Дочь: (Койвистойнен) Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.01.1931

Сын: Койвистойнен Вальтер Иосифович

Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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