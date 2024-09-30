Койвистойнен (Раппу) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1894
Отец: Раппу Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
26.11.1922
Сын: Койвистойнен Александр Иосифович
Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1924
Сын: Койвистойнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1926
Дочь: (Койвистойнен) Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
11.01.1931
Сын: Койвистойнен Вальтер Иосифович
Отец ребёнка: Койвистойнен Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно