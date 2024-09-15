Якимова Устина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова Устина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Якимов Александр Савич

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-105об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Якимова) Марфа Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Якимова) Наталья Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Швецова (Якимова) Марья Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пономарева (Якимова) Марина Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: (Якимова) Маремьяна Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1836

Сын: Якимов Сергей Савич

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-167об
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Якимова) Епраксея Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Якимова) Хеония Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Якимова) Анна Савична

Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно

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