Якимова Устина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-105об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Якимова) Марфа Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Якимова) Наталья Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Швецова (Якимова) Марья Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пономарева (Якимова) Марина Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: (Якимова) Маремьяна Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-45-106л
Рождение ребёнка
1836
Сын: Якимов Сергей Савич
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-213-167об
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Якимова) Епраксея Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Якимова) Хеония Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-213-168л
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Якимова) Анна Савична
Отец ребёнка: Якимов Сава Михайлович
ГАСО, 179-1-213-168л
Смерть
Неизвестно