Пожарский Алексей Александрович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Пожарский Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1794

умер 04.03.1843

Мать
Долгорукова (Безобразова) Аграфена Алексеевна16.06.1766 г.р.
Отец
Пожарский Александр Филиппович1752 г.р.
Супруги
Пожарская (Карякина) Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Малышева (Пожарская) Наталия Алексеевна1819 г.р.
Мыльникова (Пожарская) Аграфена Алексеевна1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Пожарский Александр Филиппович

Мать: Долгорукова (Безобразова) Аграфена Алексеевна

Бракосочетание
05.06.1818

Жена: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Малышева (Пожарская) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мыльникова (Пожарская) Аграфена Алексеевна

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1822

Дочь: Пожарская Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пожарская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Лукашевич (Пожарская) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пожарская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1829

Сын: Пожарский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна

Смерть
04.03.1843

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