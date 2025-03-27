Пожарский Алексей Александрович
мужской, родился 1794
умер 04.03.1843
МатьДолгорукова (Безобразова) Аграфена Алексеевна16.06.1766 г.р.
ОтецПожарский Александр Филиппович1752 г.р.
Супруги
Пожарская (Карякина) Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
ДетиПоказать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
05.06.1818
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Малышева (Пожарская) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мыльникова (Пожарская) Аграфена Алексеевна
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1822
Дочь: Пожарская Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пожарская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лукашевич (Пожарская) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пожарская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1829
Сын: Пожарский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Пожарская (Карякина) Любовь Николаевна
Смерть
04.03.1843