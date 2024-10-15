Демьяненко Григорий Афанасьевич 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьяненко Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Коноваленко (Он Же Демьяненко) Афанасий Максимович

Мать: Коноваленко (Она Же Демяненко) Зиновия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
?.10.1795
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-3LTW?cat=3007372
Рождение ребёнка
1810

Сын: Демьяненко Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна

Место жительства
09.08.1811 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS2Z-2Z9V-M?i=6&cat=3007372
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Демьяненко) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Демьяненко Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна

Место жительства
13.03.1816 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-993Q-GST?i=168&cat=3007372
Рождение ребёнка
1828

Сын: Демьяненко Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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