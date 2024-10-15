Демьяненко Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
?.10.1795
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L937-3LTW?cat=3007372
Рождение ребёнка
1810
Сын: Демьяненко Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна
Место жительства
09.08.1811 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS2Z-2Z9V-M?i=6&cat=3007372
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Демьяненко) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Демьяненко Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна
Место жительства
13.03.1816 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-993Q-GST?i=168&cat=3007372
Рождение ребёнка
1828
Сын: Демьяненко Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Демьяненко Прасковья Сергеевна
Смерть
Неизвестно