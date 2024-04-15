Демьяненко Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьяненко Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Демьяненко Григорий

Мать: Демьяненко Прасковья Сергеевна

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.02.1863 ст.

Сын: Демьяненко Власий Ефимович

Мать ребёнка: Демьяненко Анна Кирилловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ11-Z?i=583&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демьяненко Анна Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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