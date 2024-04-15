Демьяненко Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Демьяненко Григорий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
10.02.1863 ст.
Сын: Демьяненко Власий Ефимович
Мать ребёнка: Демьяненко Анна Кирилловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ11-Z?i=583&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно