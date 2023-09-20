Каганов Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Каганов ----
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Каганов Андрей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Каганов Дмитрий Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно