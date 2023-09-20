Каганов Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганов Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Каганов ----

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Каганов Аким Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Каганов Андрей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Каганов Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Каганов Иван Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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