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Каганов Иван Прохорович
Каганов Иван Прохорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
10.12.1868
Пол
Мужской
Отец
Каганов Прохор
1774 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Каганов Прохор
Мать: не указана
Смерть
10.12.1868
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