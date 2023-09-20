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Каганов Иван Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.12.1868

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Каганов Прохор

Мать: не указана

Смерть
10.12.1868
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