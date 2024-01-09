Барабанов Поликарп Трофимофич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Поликарп Трофимофич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Барабанов Трофим Афиногенович

Мать: не указана

Смерть
1851
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