Беспощадный (Иванов) Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспощадный (Иванов) Павел

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Место рождения

Vseslavl, Smolensk, Russia

Дата рождения

29.06.1895

Дата смерти

25.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1895

Отец: Иванов Григорий

Мать: не указана

Vseslavl, Smolensk, Russia
Рождение ребёнка
1943

Сын: Иванов Victor

Мать ребёнка: Беспощадная (иванова) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)

Рождение ребёнка
27.07.1945

Дочь: Chakhoyan Elena

Мать ребёнка: Беспощадная (иванова) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)

Украина, Луганск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспощадная (иванова) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)

Смерть
25.05.1968
Gorlovka, Donetsk, Russia
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