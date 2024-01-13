Беспощадный (Иванов) Павел
Место рожденияVseslavl, Smolensk, Russia
Дата рождения29.06.1895
Дата смерти25.05.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1895
Отец: Иванов Григорий
Vseslavl, Smolensk, Russia
Рождение ребёнка
1943
Сын: Иванов Victor
Мать ребёнка: Беспощадная (иванова) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)
Рождение ребёнка
27.07.1945
Дочь: Chakhoyan Elena
Мать ребёнка: Беспощадная (иванова) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)
Украина, Луганск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1968
Gorlovka, Donetsk, Russia