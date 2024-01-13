Беспощадная (Иванова) (Пециаловская) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)
Место рожденияУкраина, Бахмут
Дата рождения16.12.1911
Дата смерти1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911
Отец: Пициаловский Абрам
Украина, Бахмут
Выписка из синагоги Бахмута
Рождение ребёнка
1943
Сын: Иванов Victor
Отец ребёнка: Беспощадный (иванов) Павел
Рождение ребёнка
27.07.1945
Дочь: Chakhoyan Elena
Отец ребёнка: Беспощадный (иванов) Павел
Украина, Луганск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Украина, Горловка