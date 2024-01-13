Беспощадная (Иванова) (Пециаловская) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспощадная (Иванова) (Пециаловская) Лиза (Ливша Лидия) (Ливша, Лидия)

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Место рождения

Украина, Бахмут

Дата рождения

16.12.1911

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911

Отец: Пициаловский Абрам

Мать: Пициаловская Элька (Елена)

Украина, Бахмут
Выписка из синагоги Бахмута
Рождение ребёнка
1943

Сын: Иванов Victor

Отец ребёнка: Беспощадный (иванов) Павел

Рождение ребёнка
27.07.1945

Дочь: Chakhoyan Elena

Отец ребёнка: Беспощадный (иванов) Павел

Украина, Луганск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспощадный (иванов) Павел

Смерть
1977
Украина, Горловка
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