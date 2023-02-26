Аким Елисеев
Место рожденияд.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: Елисей Григорьев
Мать: София (Васильева)
д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кошпарева Акилина Акимова
Мать ребёнка: Ефросиния Андреева
д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Ефросиния Андреева
д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Андреева
Смерть
Неизвестно