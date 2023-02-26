Аким Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Елисеев

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Место рождения

д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Елисей Григорьев

Мать: София (Васильева)

д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кошпарева Акилина Акимова

Мать ребёнка: Ефросиния Андреева

д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1854

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Ефросиния Андреева

д.Новосёлки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Андреева

Смерть
Неизвестно
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