Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Егор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Созонов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Лукерья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Созонов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Созонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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