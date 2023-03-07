Филипп Созонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Созон Михайлов
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Егор Филиппов
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Лукерья Филиппова
Мать ребёнка: Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816