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Филипп Созонов

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Созон Михайлов

Мать: Марфа

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Егор Филиппов

Мать ребёнка: Арина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Лукерья Филиппова

Мать ребёнка: Арина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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