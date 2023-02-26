Параскева (Павлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1806
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1809
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ануфриев
Смерть
Неизвестно