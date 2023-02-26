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Иван Ануфриев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин

Мать: Фёкла Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1806

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1809

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Параскева (Павлова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Павлова)

Смерть
Неизвестно
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