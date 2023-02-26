Иван Ануфриев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин
Мать: Фёкла Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1806
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1809
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Параскева (Павлова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Павлова)
Смерть
Неизвестно