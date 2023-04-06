Пономаревъ Григорій
Место рождения
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пономаревъ Тимофей
Мать: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
1866
Сын: Пономаревъ Михаилъ
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
21.09.1869
Сын: Пономаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
01.11.1875
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пономарева Анастасія
Мать ребёнка: Пономарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Анна