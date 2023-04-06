Пономаревъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаревъ Григорій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пономаревъ Тимофей

Мать: Пономарева Марья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пономаревъ Михаилъ

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1869

Сын: Пономаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пономарева Анастасія

Мать ребёнка: Пономарева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анна

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