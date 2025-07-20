Кунаева, Апаева (Семенова) Антонина Алексеевна
женский, родилась 19.04.1922, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
умерла 19.07.2001
ОтецСеменов (Семенов) Алексей Иванович07.03.1878 ст. г.р.
МатьСеменова (Кузнецова) Марфа Максимовна23.06.1880 ст. г.р.
Супруги
Апаев (Апаев) Борис10.09.1921 г.р.
Кунаев Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Апаев (Апаев) Сергей1947 г.р.
Апаев (Апаев) Алексей1949 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922
Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Борисовское
Рождение ребёнка
1947
Сын: Апаев (Апаев) Сергей
Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис
Бракосочетание
24.05.1947
Муж: Апаев (Апаев) Борис
Россия, Владимирская область, г. Владимир
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис
Рождение ребёнка
01.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис
Смерть
19.07.2001