Кунаева, Апаева (Семенова) Антонина Алексеевна 19.04.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Кунаева, Апаева (Семенова) Антонина Алексеевна

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась 19.04.1922, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

умерла 19.07.2001

Отец
Семенов (Семенов) Алексей Иванович07.03.1878 ст. г.р.
Мать
Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна23.06.1880 ст. г.р.
Супруги
Апаев (Апаев) Борис10.09.1921 г.р.
Кунаев Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Апаев (Апаев) Сергей1947 г.р.
Апаев (Апаев) Алексей1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1922

Отец: Семенов (Семенов) Алексей Иванович

Мать: Семенова (Кузнецова) Марфа Максимовна

Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунаев Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно

Колхозница

Место жительства
Неизвестно
с. Борисовское

Рождение ребёнка
1947

Сын: Апаев (Апаев) Сергей

Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
24.05.1947

Муж: Апаев (Апаев) Борис

Россия, Владимирская область, г. Владимир

Рождение ребёнка
1949

Сын: Апаев (Апаев) Алексей

Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1953

Сын: Апаев (Апаев) Николай

Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Апаев (Апаев) Борис

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
19.07.2001

Причина смерти: Пожар

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