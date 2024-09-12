Шаргунова (Толстая) Анастасия Владимировна
женский, родилась 1984, Москва, город федерального значения Москва
МатьТолстая (Шишковская) Мария Всеволодовна28.01.1962 г.р.
ОтецТолстой Владимир Ильич28.09.1962 г.р.
Супруги
Шаргунов СергейНеизвестно г.р.
Дети
Шаргунова Екатерина Сергеевна2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
2017
Муж: Шаргунов Сергей
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Шаргунова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Шаргунов Сергей
Москва, город федерального значения Москва