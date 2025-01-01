Чаадаев Михаил Яковлевич 24.10.1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Чаадаев Михаил Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.10.1792, Москва, город федерального значения Москва

умер 1866

Отец
Чаадаев Яков Петрович23.11.1745 г.р.
Мать
Чаадаева (Щербатова) Наталья Михайловна1766 г.р.
Супруги
Чаадаева (Мардашева) Ольга Захарьевна1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1792

Отец: Чаадаев Яков Петрович

Мать: Чаадаева (Щербатова) Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 869. — С. 55. Метрические книги церкви Неопалимой купины близ Девичьего поля. Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано из оригинала 7 июня 2021 года.

Бракосочетание
09.11.1831

Жена: Чаадаева (Мардашева) Ольга Захарьевна

Смерть
1866

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