Чаадаев Михаил Яковлевич
мужской, родился 24.10.1792, Москва, город федерального значения Москва
умер 1866
ОтецЧаадаев Яков Петрович23.11.1745 г.р.
МатьЧаадаева (Щербатова) Наталья Михайловна1766 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1792
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.11.1831
Смерть
1866
ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2125. — Оп. 1. — Д. 869. — С. 55. Метрические книги церкви Неопалимой купины близ Девичьего поля. Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано из оригинала 7 июня 2021 года.