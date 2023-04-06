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Белькова Марфа (Ефимова)

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1885

Отец: Акилла Харитонов

Мать: Устина Ефимова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Бельков Николай Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Бельков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бельков Николай Павлов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1912

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Бельков Николай Павлов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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