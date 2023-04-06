Белькова Марфа (Ефимова)
Место рождения
Дата рождения31.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1885
Отец: Акилла Харитонов
Мать: Устина Ефимова
Бракосочетание
08.11.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Бельков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Бельков Николай Павлов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1912
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Бельков Николай Павлов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно