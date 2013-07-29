Гуднин Николай Валентинович
Место рождения
Дата рождения03.01.1933
Дата смерти29.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1933
Рождение ребёнка
11.07.1961
Мать ребёнка: Гуднина Ольга Павловна
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуднина Ольга Павловна
Смерть
29.07.2013
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область