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Гуднин Николай Валентинович

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Место рождения

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.01.1933

Дата смерти

29.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1933

Отец: Гуднин Валентин Иванович

Мать: Гуднина Александра Васильевна

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1961

Сын: Гуднин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гуднина Ольга Павловна

Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуднина Ольга Павловна

Смерть
29.07.2013
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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