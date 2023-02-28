Гуднина (Сулкина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуднина (Сулкина) Александра Васильевна

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Место рождения

Черемуховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.03.1912

Дата смерти

10.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912

Отец: Сулкин Василий Зосимович

Мать: Сулкина Акулина Ивановна

Черемуховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1933

Сын: Гуднин Николай Валентинович

Отец ребёнка: Гуднин Валентин Иванович

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1975
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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