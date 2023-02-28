Гуднина (Сулкина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1912
Дата смерти10.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912
Отец: Сулкин Василий Зосимович
Мать: Сулкина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1933
Сын: Гуднин Николай Валентинович
Отец ребёнка: Гуднин Валентин Иванович
Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1975
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область