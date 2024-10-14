Сидор Аввакумович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Аввакумович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1817

умер Неизвестно

Отец
Аввакум Захарович1794 г.р.
Мать
Настасья Андреевна1799 г.р.
Супруги
Авдотья ДенисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Михаил Сидорович01.11.1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Аввакум Захарович

Мать: Настасья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Денисовна

Рождение ребёнка
01.11.1839

Сын: Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Авдотья Денисовна

Смерть
Неизвестно

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