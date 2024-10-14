Сидор Аввакумович
мужской, родился 1817
умер Неизвестно
ОтецАввакум Захарович1794 г.р.
МатьНастасья Андреевна1799 г.р.
Супруги
Авдотья ДенисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Михаил Сидорович01.11.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Аввакум Захарович
Мать: Настасья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Денисовна
Рождение ребёнка
01.11.1839
Сын: Михаил Сидорович
Мать ребёнка: Авдотья Денисовна
Смерть
Неизвестно