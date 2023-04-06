Авраамов (Никитин) Иоанн (Иван) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов (Никитин) Иоанн (Иван) Васильевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Авраамов Василий Никитич

Мать: Авраамова Елена Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1867 ст.

Жена: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.

Сын: Авраамов Самуил Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.

Дочь: Авраамова Мавра Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Сын: Авраамов Терентий Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Дочь: Авраамова Татьяна Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1880 ст.

Дочь: Авраамова Пелагея Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Сын: Авраамов Моисей Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1890 ст.

Дочь: Авраамова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Мать ребёнка: Аврамова Марья Дионисиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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