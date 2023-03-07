Аврамова (Игнатьева) Марья Дионисиевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1851 ст.
Бракосочетание
10.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.
Сын: Авраамов Самуил Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.
Дочь: Авраамова Мавра Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Сын: Авраамов Терентий Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.
Дочь: Авраамова Татьяна Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1880 ст.
Дочь: Авраамова Пелагея Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Сын: Авраамов Моисей Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1890 ст.
Дочь: Авраамова Евдокия Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич
Смерть
Неизвестно