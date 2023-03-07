Аврамова (Игнатьева) Марья Дионисиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Игнатьева) Марья Дионисиевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1826 г.р.

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1851 ст.

Отец: Захаров Дионисий Игнатьевич

Мать: Захарова Татьяна Капитоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1867 ст.

Муж: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1872 ст.

Сын: Авраамов Самуил Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1874 ст.

Дочь: Авраамова Мавра Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Сын: Авраамов Терентий Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1877 ст.

Дочь: Авраамова Татьяна Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1880 ст.

Дочь: Авраамова Пелагея Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Сын: Авраамов Моисей Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1890 ст.

Дочь: Авраамова Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Авраамов Иоанн (Иван) Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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