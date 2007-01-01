Сайфутдинов Гайсар Зайнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Гайсар Зайнетдинович

Место рождения

Верхний Муйнак, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.05.1963

Дата смерти

?.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Муйнак, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.04.1989

Сын: Сайфутдинов Радик Гайсарович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
?.01.2007
Верхний Муйнак, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан

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