Сайфутдинов Гайсар Зайнетдинович
Место рождения
Дата рождения22.05.1963
Дата смерти?.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1989
Сын: Сайфутдинов Радик Гайсарович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.2007