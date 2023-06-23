Константинова Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Сын: Константинов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1882 ст.
Сын: Константинов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 13
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.
Сын: Константинов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно