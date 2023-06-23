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Константинова Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Константинов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.05.1882 ст.

Сын: Константинов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №2295, стр. 13
Рождение ребёнка
25.09.1902 ст.

Сын: Константинов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Константинов Алексей Васильевич

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГАИО 50-9-639
Смерть
Неизвестно

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