Некрасова (Караханова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Некрасов Вадим Борисович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Некрасов Вадим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003