Некрасова (Караханова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Караханова) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Вадим Борисович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Вадим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Вадим Борисович

Смерть
2003
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