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Некрасов Вадим Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Некрасов Борис Петрович

Мать: Некрасова Софья Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария Никитична

Смерть
1989
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