Некрасов Вадим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
10.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989