Pesonen Antti Matinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1802
Дата смерти10.07.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1825
Мать ребёнка: Partanen Anna
Рождение ребёнка
05.01.1829
Дочь: Katri Antintytär
Мать ребёнка: Partanen Anna
Рождение ребёнка
07.07.1831
Дочь: Pesonen Anna Antintytär
Мать ребёнка: Partanen Anna
Рождение ребёнка
04.08.1834
Мать ребёнка: Partanen Anna
Рождение ребёнка
27.09.1836
Дочь: Elina Antintytär
Мать ребёнка: Partanen Anna
Рождение ребёнка
31.05.1839
Мать ребёнка: Partanen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1841
Дочь: Maria Antintytär
Мать ребёнка: Partanen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.04.1844
Мать ребёнка: Partanen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.01.1846
Дочь: Liisa Antintytär
Мать ребёнка: Partanen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
10.07.1863
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя