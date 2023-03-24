Pesonen Antti Matinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen Antti Matinpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1802

Дата смерти

10.07.1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1825

Сын: Pesonen Juho Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen Anna

Рождение ребёнка
05.01.1829

Дочь: Katri Antintytär

Мать ребёнка: Partanen Anna

Рождение ребёнка
07.07.1831

Дочь: Pesonen Anna Antintytär

Мать ребёнка: Partanen Anna

Рождение ребёнка
04.08.1834

Сын: Pesonen Matti Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen Anna

Рождение ребёнка
27.09.1836

Дочь: Elina Antintytär

Мать ребёнка: Partanen Anna

Рождение ребёнка
31.05.1839

Сын: Pesonen Antti Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.12.1841

Дочь: Maria Antintytär

Мать ребёнка: Partanen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.04.1844

Сын: Pesonen Antti Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
25.01.1846

Дочь: Liisa Antintytär

Мать ребёнка: Partanen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
10.07.1863
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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