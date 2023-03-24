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Pesonen Antti Antinpoika

Место рождения

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

31.05.1839

Дата смерти

01.02.1844

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1839

Отец: Pesonen Antti Matinpoika

Мать: Partanen Anna

Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
01.02.1844
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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