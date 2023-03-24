Pesonen Antti Antinpoika
Место рожденияKoirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения31.05.1839
Дата смерти01.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1839
Отец: Pesonen Antti Matinpoika
Мать: Partanen Anna
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
01.02.1844
Koirinvaara, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя