Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Арсеньева

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Трофим Арсеньев

Мать ребёнка: Екатерина Терентьева

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Терентьева

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