Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Арсеньева
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Трофим Арсеньев
Мать ребёнка: Екатерина Терентьева
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Терентьева