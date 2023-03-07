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Трофим Арсеньев

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Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

28.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Арсений

Мать: Екатерина Терентьева

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Агафья Кузьмина

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Александра Трофимова

Мать ребёнка: Агафья Кузьмина

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Трофимова

Мать ребёнка: Агафья Кузьмина

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1880

Сын: Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Агафья Кузьмина

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евгения Трофимова

Мать ребёнка: Агафья Кузьмина

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Кузьмина

Смерть
28.12.1893
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
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