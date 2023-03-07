Трофим Арсеньев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти28.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Арсений
Мать: Екатерина Терентьева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Александра Трофимова
Мать ребёнка: Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Трофимова
Мать ребёнка: Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
02.07.1880
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евгения Трофимова
Мать ребёнка: Агафья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Кузьмина
Смерть
28.12.1893