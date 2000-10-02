Часовникова (Сивкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовникова (Сивкова) Анна Ивановна

Место рождения

Алтайский край, Тогульский р-н., с. топтушка

Дата рождения

10.02.1906

Дата смерти

02.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1906

Отец: Сивков Иван Дмитриевич

Мать: Сивкова Ксения Селиверстовна

Алтайский край, Тогульский р-н., с. топтушка
Рождение ребёнка
02.08.1934

Дочь: Михеева Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Часовников Прокопий Дмитриевич

Алтайский край, Тогульский р-н.,
Смерть
02.10.2000
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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