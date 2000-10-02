Часовникова (Сивкова) Анна Ивановна
Место рожденияАлтайский край, Тогульский р-н., с. топтушка
Дата рождения10.02.1906
Дата смерти02.10.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1906
Алтайский край, Тогульский р-н., с. топтушка
Рождение ребёнка
02.08.1934
Дочь: Михеева Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Часовников Прокопий Дмитриевич
Алтайский край, Тогульский р-н.,
Смерть
02.10.2000
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область